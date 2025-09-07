БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево и топло време и през новата седмица

У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Днес ни очаква предимно слънчево време. Вятърът ще бъде от североизток, предимно слаб, в Източна България - до умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

През нощта облачността ще намалява. Температурите рано сутринта в понеделник ще от 12 до 17 градуса, малко по-високи на морския бряг. През деня ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°.

Предимно слънчево ще бъде и на морския бряг. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е около 25°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще има и временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток.

На Балканите по-значителни временни увеличения на облачността, ще има в следобедните часове над планинските райони, но ще е без съществени валежи. В сутрешните часове на места в източните райони и по долините на реките ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

У нас до четвъртък ще е предимно слънчево, а изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове са възможни само в планините и планинските райони. В петък на много места в Западна България ще има краткотрайни валежи, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са от 22° до 27°. Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд. Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°.

