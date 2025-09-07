Антонина Зетова в предаването "Зала на славата"

Антонина Зетова е поредното голямо име, което попада в обектива на предаването на БНТ "Зала на славата".

Тя е бивша национална волейболистка. Родена е в Плевен и израснала в спортното училище в Русе. На 16 години преминава в ЦСКА, а на 21 заминава за чужбина.

"Всеки ден минавах покрай волейболната зала и гледах как жените, водени от покойния Стефан Панчев, тренираха. Пожелах да вляза и аз в залата. От спортно семейство съм, баща ми беше баскетболист и играеше в Дунав Русе. Стефан Панчев ме прибра в залата. Имам много приятни спомени от спортното училище в Русе, защото там бях ученичка. После дойдох в ЦСКА на 16 години. На 15 години направих първата ми година с жените на Дунав Русе. На нито един млад състезател не му е лесно да попадне в столичен тим. Не беше лесно, а стресиращо, но това ме изгради като състезател. Свикваш да живееш с отговорността", разказа плевенчанката.

Продължава кариерата си в Турция, Италия, Испания и Гърция. С Перуджа печели Шампионската лига през 2006 година, а на следващата е първенец в турнира на ЦЕВ. Трикратен шампион на Турция и още толкова пъти носител на Купата на страната.

"Първият трансфер винаги е много труден. Отидох по средата на сезона и нямаше преговори и очаквания. Трансферът стана за два дена. Трябваше да се явя веднага. В Италия беше цялото волейболно съзвездие. В Турция имаше силни състезателки, но не беше толкова популярно да се играе там. Заплащането беше много добро, но нямаше силни състезателки. След като отидеш в Италия, си абсолютно никой. Трябваше ми една година, за да се нагодя на напрежението. Всяка неделя трябва да играеш на 120%, защото всеки един отбор може да те победи. Това се страхотен стимул за израстване. Конкуренцията много ми помогна", допълни Зетова.

С националния отбор на България печели бронзов медал на европейското първенство във Варна през 2001 г. и сребро от Европейската лига година по-рано.

"Винаги националният отбор е бил страхотна радост за мен. В последните първенства искахме да направим нещо значимо. На много европейски първенства имахме малшанс. Знаехме, че можем да постигнем нещо на това първенство", добави бившата национална състезателка.

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за жени трупа опит в треньорството дълги години, преди да стигне до този пост.

"В треньорското поприще съм от горе-долу 8-9 години - в ЦСКА, в национални отбори, на по-малки възрасти. Минах през всички, при мен беше хаотично. Имам опит в работата с абсолютно всички. Бронзовият медал от световното първенство през 2017 г. в Словения с националния отбор за девойки до 23 години е най-големия успех в женското направление. Ние медали от световни първенства нямаме", сподели наставникът.

Гледайте целия епизод във видеото.