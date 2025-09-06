БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Британската полиция арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина"

Чете се за: 01:50 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Британската полиция днес арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената от правителството пропалестинска организация „Действие за Палестина“, като се позова на законите за борба с тероризма, предаде Ройтерс.

Великобритания обяви „Действие за Палестина“ за терористична организация през юли, след като някои от членовете ѝ проникнаха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха военни самолети. Групата обвинява британското правителство в съучастие във военните престъпления, които тя твърди, че Израел извършва в Газа.

Полицията арестува стотици поддръжници на „Действие за Палестина“ през последните седмици, включително повече от 500 в един ден миналия месец, много от които са на възраст над 60 години.

Стотици протестиращи се събраха днес близо до сградата на парламента в Централен Лондон, за да протестират срещу забраната на организацията, като мнозина от тях държаха плакати, на които пишеше: „Противопоставям се на геноцида. Подкрепям „Действие за Палестина“.

Лондонската полиция каза, че служителите ѝ са започнали да арестуват хората, изразяващи подкрепа за „Действие за Палестина“. Тя не уточни какъв е броят на арестуваните, но според очевидци на Ройтерс става въпрос за десетки хора.

Забраната на „Действие за Палестина“ поставя организацията в една група с терористични групировки като „Ал Каида“ и „Ислямска държава“ и криминализира подкрепата или членството в групата, като наказанието за това е до 14 години затвор, отбелязва Ройтерс.

