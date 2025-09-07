БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Златен медал за България от световното първенство по шоудаун в Чехия

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Хакан Осман спечели купата при младежи до 25 години

златен медал българия световното първенство шоудаун чехия
Слушай новината

Българин с увредено зрение стана световен шампион по шоудаун. Хакан Осман завоюва златен медал на първенството за младежи до 25 години в Чехия. Победата му донесе и място сред 12-те най-добри шоудаунъри в света.

Хакан Осман е роден с увредено зрение. Възпитаник е на столичното училище "Луи Брайл". Там се запалил по шоудаун - спорт, специално адаптиран за хора с увредено зрение, който според някои прилича на тенис на маса, а според други - на въздушен хокей.

Иван Янев - председател на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания": "Дали виждаш или не виждаш - няма никакво значение, тъй като всички играят с тъмни каски на очите си и изцяло се ориентират по слух".

Хакан участва в турнири по шоудаун у нас и в чужбина от 2017 година. През юни се класира на пето място на световното за мъже в Италия. А преди няколко дни стана световен шампион при младежите до 25 години.

Хакан Осман: "Не може да се опише това чувство, в смисъл трябва да се изживее, за да се разбере. Имаше трудни, имаше и лесни мачове. Имаше победи, имаше и загуби, но важен е крайният резултат".

Хакан тренира по няколко часа всеки делничен ден.

Хакан Осман: "Трябва да имаш много добра ориентация, физическа подготовка, добър слух и бързи реакции".

Медалът на Хакан от Чехия го изстреля сред 12-те най-добри играчи в света. Те ще мерят сили на Мастър турнир по шоудаун в Италия през октомври.

Хакан Осман: "Цел топ 5 е да хвана там нашето място поне. След това европейската титла преследвам".

Федерацията, която организира участията на хората със зрителни увреждания в състезания по голбал, шах, стрелба с лък и шоудаун у нас и в чужбина, разчита на субсидия от Министерството на спорта.

Иван Янев - председател на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания": "Тази година, за съжаление, малко ни намалиха субсидията. Без тази субсидия ние напрактика не можем да съществуваме. Ние нямаме спонсори да го кажа, ако някой гледа и реши - може да ни се обади."

Участието на световното за младежи в Чехия, от което Хакан Осман се завърна със златен медал, е финансирано от Съюза на слепите. Шампионът се надява, че организацията ще покрие и разходите за участието му в Мастър турнира по шоудаун в Италия.

#шоудаун #Чехия #златен медал

