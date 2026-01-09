БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марсел Хиршер няма да участва Игрите в Милано/Кортина

Алпийски ски
Австрийската легенда официално сложи край на спекулациите.

Марсел Хиршер
Марсел Хиршер няма да осъществи завръщането си в алпийски ски. Австрийската легенда официално сложи край на спекулациите, като призна, че към момента не разполага с нужната скорост, за да се състезава на най-високо ниво, и по този начин изключи участие на предстоящите Зимни олимпийски игри.

36-годишният Хиршер, който сложи край на бляскавата си кариера през 2019 година, но пет години по-късно се завърна с идеята да кара за Нидерландия – родината на майка си, се надяваше да се подготви навреме за Игрите в Милано/Кортина. Реалността обаче се оказа по-различна.

„В момента това не е възможно“, написа осемкратният носител на Световната купа в профила си в Instagram. „Темпото, което мога да поддържам, не отговаря на нивото на Световната купа. Тренирах с най-добрите в света и видях ясно какво е необходимо, за да бъдеш отново в световния елит – за мен това засега не е постижимо.“

Двукратният олимпийски шампион от Пьончан 2018 премина през тежко възстановяване след скъсани кръстни връзки, но точно когато надеждите за пълноценно завръщане започнаха да се засилват, нова контузия спря прогреса му. По време на коледните празници Хиршер бе принуден да прекъсне подготовката си за две седмици заради проблем с прасеца – пауза, която допълнително го отдалечи от нужния ритъм и увереност.

„Затова няма да участвам в състезания този сезон и няма да бъда част от Олимпийските игри“, допълни той. „Не съм щастлив от тази ситуация – нито за себе си, нито за хората, които искаха отново да ме видят на пистата.“

Въпреки разочарованието Хиршер не затваря напълно вратата. Той заяви, че ще продължи да тренира и се надява да бъде в по-добра кондиция през следващия сезон.

