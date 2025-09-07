Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин на вечеря на високо ниво с ръководители на водещи технологични компании. Лидерите в сектора похвалиха позицията на Белия дом по отношение на изкуствения интелект и бизнеса.

Сред гостите бяха основателят на „Мета“ Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на „Епъл“ Тим Кук, основателят на "Майкрософт" Бил Гейтс, главният изпълнителен директор на „Опън Ей Ай“ Сам Алтман и ръководителите на "Гугъл" Сундар Пичай и Сергей Брин.

Големият отсъстващ беше милиардерът Илън Мъск, който претърпя разрив в отношенията си с Тръмп по-рано тази година. Мъск изпрати свой представител на вечерята.

Събитието подчертава промяната в отношенията на Силициевата долина с Тръмп, някога белязани от сблъсъци относно регулациите и модерирането на съдържанието, но сега пренастроени след победата на републиканеца на изборите миналата година.