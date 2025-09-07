Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше домакин на вечеря на високо ниво с ръководители на водещи технологични компании. Лидерите в сектора похвалиха позицията на Белия дом по отношение на изкуствения интелект и бизнеса.
Сред гостите бяха основателят на „Мета“ Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на „Епъл“ Тим Кук, основателят на "Майкрософт" Бил Гейтс, главният изпълнителен директор на „Опън Ей Ай“ Сам Алтман и ръководителите на "Гугъл" Сундар Пичай и Сергей Брин.
Големият отсъстващ беше милиардерът Илън Мъск, който претърпя разрив в отношенията си с Тръмп по-рано тази година. Мъск изпрати свой представител на вечерята.
Снимки: ЕПА/БГНЕС
Събитието подчертава промяната в отношенията на Силициевата долина с Тръмп, някога белязани от сблъсъци относно регулациите и модерирането на съдържанието, но сега пренастроени след победата на републиканеца на изборите миналата година.
Марк Зукърбърг, изпълнителен директор на "Мета": "Ами, искам да кажа няколко думи. Извинете, да включа ли това? Добре. Ами, благодаря, че ни приехте. Искам да кажа, това е доста голяма група. Всички компании тук правят огромни инвестиции в страната, за да изградят нашите центрове за данни и инфраструктура, за да захранват следващата вълна от иновации. Не се събираме често като изпълнителни директори на различни компании, но е хубаво да видим всички.
Доналд Тръмп: Бихте ли казали колко ще похарчите през следващите няколко години?
- О, Боже. Искам да кажа, мисля, че вероятно ще бъде нещо като, не знам, поне 600 милиарда долара до 2028 година в Съединените щати. Това е значителна сума.“