Какво откриха археолозите в Петрич кале при разкопките през 2025 г. (СНИМКИ)

През 2025 г. в Петрич кале е открита работилница за обработка на кост от 12-ти век, както и много предмети, внесени от Константинопол, каза ръководителят на разкопките Мария Войкова от Регионалния исторически музей във Варна.

В работилницата са намерени много заготовки и отпадъци от продукцията. Видно е, че майсторът е бил много добър, защото стружките са тънки и обработката е била прецизна, посочи археологът. По думите ѝ са открити и много еленови рога, които са били предпочитани, тъй като дават по-големи възможности за изработка на различни декорации. В работилницата е имало и инструменти, както и предмети – за бита и за въоръжение. Не е ясно дали майсторът е бил мъж или жена, допълни Войкова, но изтъкна, че със сигурност този занаят е бил упражняван в домашни условия, тъй като обработката на кост не е свързана с използването на огън.

Най-скъпият материал е бил металът, каза още Войкова. Археолозите са открили много доказателства, че веднъж добито, желязото е било многократно използвано и преработвано. Причината е, че то е осигурявало основните инструменти, правело е живота възможен, посочи тя.

Снимки: БТА