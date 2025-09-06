Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението

Послания за Деня на Съединението отправиха и политиците. В поздравленията си всички те отчитат силата и обединението на народа ни преди 140 години, макар днес те да се противопоставят едни на други.

Заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно. Това послание отправи от Габрово председателят на парламента Наталия Киселова.

Наталия Киселова, председател на Народното събрание: "Това е празник, който показва, че единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един поотделно със собствени усилия. Но то е и една провокация към тогавашна Европа и света, защото Съединението е акт, който нарушава Берлинския договор."

Непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост - това пише в поздрава си към българите премиерът Росен Желязков.

"Тази страница от българската история носи мощен, родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост. Днес почитаме делото на българските герои и революционери, имали куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко. Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред. Честит празник!", написа премиерът.

Поздравление отправи и вицепрезидентът Илияна Йотова, посочвайки, че ако сме научили урока oтпреди 140 години България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието.

"Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение", посочи Йотова.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа, че отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. "Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще", отбеляза Борисов.

От "Продължаваме промяната" честитят празника с думите, че Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост., както и че "свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов припомни, че "Съединението прави силата".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски също изпрати поздрав за празника, посочвайки, че това е акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта.

Партньорите в управлението - "БСП-Обединена левица" отбелязват, че Съединението е урок, който показва, че когато българите действат заедно и поставят интересите на отечеството над личните и партийните - успяват.

А лидерът на "Има Такъв народ" Слави Трифонов припомни, че носим кръвта на гордите и смели българи, които са поставили България над всичко и ние можем като тях.



