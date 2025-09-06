Делян Пеевски: Съединението е новото начало за българската държава

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България чества 140-ата годишнина от Съединението
ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Това заявява лидерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България. Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново", пише още Пеевски.

#Съединението на България #денят на съединението #делян пеевски

