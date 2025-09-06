БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България чества 140-ата годишнина от Съединението
ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

БСП-ОЛ: Съединението ни направи силни и днес ни е нужно повече отвсякога

bnt avatar logo от БНТ
бсп съединението направи силни нужно повече отвсякога
Снимка: БСП
Днес, 6 септември, България чества едно от най-славните си исторически дела – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля. Това заявяват от "БСП - Обединена левица".

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.

Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината, допълват още от формацията.

