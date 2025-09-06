БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Запази
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

"Не мога да се примиря, че преди 140 години нашите предци строяха и укрепваха българската държавност, а днес рушим, срутваме, подгонени от лични или политически сметки. Не може да има такава огромна пропаст между „строителите на съвременна България", както ги обезсмърти Захари Стоянов, и нашето поколение.

"И днес имаме силите и желанието да изградим мост върху калния терен на настървение, конфронтация и омраза. Защото осъзнаваме, че не сме само граждани на една географска територия, а общност. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие", посочва Йотова.

Тя отбелязва, че вместо преграда преди 140 години границата между Княжество България и Източна Румелия се превръща в мост между българите, устремени към обединение и общо развитие, а българите тогава са търсели силата на съгласието, а не силата на разделението.

"Ако сме научили този урок, България няма да бъде страната на конфликтите, а страната на съзиданието", заявява вицепрезидентът.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите, допълва Илияна Йотова.

#вицепрезидентът Илияна Йотова #Съединението на България #денят на съединението

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:45 мин.
Регионални
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.
Голям шлем
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ