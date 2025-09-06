БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Костадин Костадинов: Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
костадинов подкрепим всеки вот недоверие правителството
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

"Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме Промяната - Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.

#лидер на "Възраждане" #Съединението на България #Костадин Костадинов #денят на съединението

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:45 мин.
Регионални
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.
Голям шлем
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ