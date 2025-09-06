Костадин Костадинов: Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко

"Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме Промяната - Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.