Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор

Премиерът Росен Желязков поздравява всички българи по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. Тази страница от българската история носи мощен родолюбив заряд и остава непреходен пример за силна народна воля и държавническа мъдрост, пише Желязков в страницата на Министерския съвет във Фейсбук.

"Днес почитаме делото на нашите герои и революционери, чието чувство за справедливост и за национална принадлежност им даде куража, силите и смелостта да поставят интересите на България над всичко. Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, който носи благополучие на страната ни и на всички нас. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред", пише още премиерът Росен Желязков.