Слави Трифонов: Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов честити Деня на Съединението на всички българи в профила си във Фейсбук.

"Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм, че и ние можем като тях!", пише Трифонов.