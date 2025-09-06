БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Слави Трифонов: Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Запази
слави трифонов декларира имуществото кпконпи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов честити Деня на Съединението на всички българи в профила си във Фейсбук.

"Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм, че и ние можем като тях!", пише Трифонов.

#"Има такъв народ" #Съединението на България #денят на съединението #Слави Трифонов

Водещи новини

Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ