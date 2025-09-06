Наталия Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки по отделно със собствени усилия
Снимка: БНТ
Послания по повод Деня на Съединението имаше днес от политици и държавници. Ето какво каза в Габрово председателя на Народното събрание Наталия Киселова:
"Това е празник, който показва, че единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия. Но то е и една провокация към тогавашна Европа и света, защото Съединението е акт, който нарушава Берлинския договор."