Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата

Днес честваме 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Датата 6 септември 1885 година е изключително важна в българската история, акт на самостоятелна държавническа политика, с която българите показват, че са способни сами да решават съдбата си, независимо от Великите сили. Ден, на който честваме съединението и обединението. Център на тържествата и тази година е Пловдив, където на днешния ден преди 140 години е обявено Съединението.

Официалното честване на тържествата е Пловдив започна с тържествен молебен в катедралния храм "Света Богородица", който беше отслужен от Пловдивския митрополит Николай. След това бяха положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани.

Ралина Камджалова: "Посланието на Съединението и днес и винаги е било да бъдем заедно, да бъдем силни, за да можем да се справим с всичко, да можем да бъдем един народ." Ивайло Николов: "Днешният ден е една от най-великите в българската история, защото ние сме показали, че когато българите са обединени могат да постигнат всичко, което пожелаят." Стефан Шивачев – историк: "Още на следващите дни след 6 септември наричат събитието – Пловдивската революция – не някаква завера, не въстание, а пловдивската революция, а революцията е нещо, което е успешно тогава когато се прави с усилията." Хари Спасов: "Честит празник на всички българи!"

В 20:30 часа на площад "Съединение" в Пловдив пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествената заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив с участието на представителни роти от пловдивския гарнизон. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй. На церемонията ще присъстват и вицепрезидентът Илияна Йотова, министър-председателят Росен Желязков и председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Зарята ще бъде предавана пряко по БНТ 1.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов