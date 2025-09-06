БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Запази
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Днес честваме 140-годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Датата 6 септември 1885 година е изключително важна в българската история, акт на самостоятелна държавническа политика, с която българите показват, че са способни сами да решават съдбата си, независимо от Великите сили. Ден, на който честваме съединението и обединението. Център на тържествата и тази година е Пловдив, където на днешния ден преди 140 години е обявено Съединението.

Официалното честване на тържествата е Пловдив започна с тържествен молебен в катедралния храм "Света Богородица", който беше отслужен от Пловдивския митрополит Николай. След това бяха положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани.

Ралина Камджалова: "Посланието на Съединението и днес и винаги е било да бъдем заедно, да бъдем силни, за да можем да се справим с всичко, да можем да бъдем един народ."

Ивайло Николов: "Днешният ден е една от най-великите в българската история, защото ние сме показали, че когато българите са обединени могат да постигнат всичко, което пожелаят."

Стефан Шивачев – историк: "Още на следващите дни след 6 септември наричат събитието – Пловдивската революция – не някаква завера, не въстание, а пловдивската революция, а революцията е нещо, което е успешно тогава когато се прави с усилията."

Хари Спасов: "Честит празник на всички българи!"

В 20:30 часа на площад "Съединение" в Пловдив пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествената заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив с участието на представителни роти от пловдивския гарнизон. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй. На церемонията ще присъстват и вицепрезидентът Илияна Йотова, министър-председателят Росен Желязков и председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Зарята ще бъде предавана пряко по БНТ 1.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов

#Съединението на България #денят на съединението #чествания #Пловдив

Водещи новини

Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ) Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
Наталия Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки по отделно със собствени усилия Наталия Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки по отделно със собствени усилия
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ