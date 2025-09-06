Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват

Хиляди сърби отново излязоха по улиците на Нови Сад с искане за оставка на президента Александър Вучич и предсрочни избори. Стигна се до сблъсъци със силите на реда. Вътрешното министерство съобщи за 13 ранени полицаи и 42-ма задържани. Демонстрацията е част от протестната вълна, заляла Сърбия след трагедията със загинали на гарата в Нови Сад през ноември миналата година.

Снимки: АП/БТА

Протестите, водени от сръбските студенти, настояват за осветляване на корупционни практики и прозрачно разследване на трагедията в Нови Сад, станала след ремонт на градската гара. От май исканията са и за предсрочни избори. Президентът Вучич, преизбран през 2022 година за петгодишен мандат, отказва и твърди, че е жертва на външен заговор за неговото сваляне. Сега той обвини демонстрантите в опит да окупират сградата на университета на Нови Сад и обяви действията им като заплаха за стабилността и сигурността на Сърбия. Той твърди, че в протестите са участвали и евродепутати.

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Дошлите от чужбина, за да унижощат страната ни, трябва да знаят, че ще им се противопоставим по-силно, отколкото са очаквали."

Протестите, започнали мирно, през последните седмици прерастнаха в насилие. Демонстрантите говорят за полицейски репресии и нападения от страна на привърженици на правителството.

Казимир Катаджич - демонстрант: "Никой не е тук, за да създава проблеми, а за да изпрати послание, че сме много и няма да се предадем."

Според властите демонстрантите планирано са атакували с камъни и фойерверки полицията пред Факултета по философия с цел изостряне на напрежението. Силите на реда разпръснаха демонстрантите със сълзотворен газ и шокови гранати.

"Очаквам натискът на властите над студентите да намалее, университетите да заработят нормално, институциите да започнат да си вършат работата - това искаме. И, разбира се, предсрочни избори."

Под натиска на общественото недоволство пред последните месеци сръбският премиер беше сменен, а някои министри се оказаха в ареста с повдигнати обвинения. В понеделник хиляди сърби излязоха в Белград, за да отбележат 10 месеца от трагедията в Нови Сад. За неделя в Сърбия са насрочени митинги в подкрепа на правителството.