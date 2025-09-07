"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли

Благотворителен концерт под наслов "Обединени за Трънско" ще се проведе днес. Целта на инициативата е да събере средства, с които да се подпомогнат останалите без дом хора вследствие на големия пожар от 26 юли.

Огненаната стихия тогава унищожи 40 къщи в селата Слишовци, Насалевци и Рани луг. Заради пожара се наложи евакуация на жителите им. Най-тежка беше ситуацията в село Рани луг, където пламъците изпепелиха 20 къщи.

В началото на август стотици доброволци от цялата страна се включиха в акция по разчистването на отломките след стихията в Трънско. Събраните средства от благотворителния концерт днес ще бъдат преведени по разкритата от Община Трън банкова сметка.