БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Благотворителен концерт под наслов "Обединени за Трънско" ще се проведе днес. Целта на инициативата е да събере средства, с които да се подпомогнат останалите без дом хора вследствие на големия пожар от 26 юли.

Огненаната стихия тогава унищожи 40 къщи в селата Слишовци, Насалевци и Рани луг. Заради пожара се наложи евакуация на жителите им. Най-тежка беше ситуацията в село Рани луг, където пламъците изпепелиха 20 къщи.

В началото на август стотици доброволци от цялата страна се включиха в акция по разчистването на отломките след стихията в Трънско. Събраните средства от благотворителния концерт днес ще бъдат преведени по разкритата от Община Трън банкова сметка.

#Община Трън #Рани луг #Насалевци #Слишовци #пожар Трънско #голям пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
3
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чешки гражданин, управлявал мотоциклет, е загинал при катастрофа в Царево Чешки гражданин, управлявал мотоциклет, е загинал при катастрофа в Царево
Чете се за: 00:42 мин.
"Избрани са само шедьоври, вулканични партитури": Галаконцерт на българския талант под открито небе в София "Избрани са само шедьоври, вулканични партитури": Галаконцерт на българския талант под открито небе в София
Чете се за: 01:17 мин.
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
Чете се за: 00:30 мин.
Историческа възстановка във Варна показа момента, в който Батенберг обявява Съединението Историческа възстановка във Варна показа момента, в който Батенберг обявява Съединението
Чете се за: 01:00 мин.
Как преминаха тържествата за празника на Съединението в София? (ОБЗОР) Как преминаха тържествата за празника на Съединението в София? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ) "Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ