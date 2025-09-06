БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

от БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка. В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

#Тържествена заря-проверка #деня на съединението #Пловдив

