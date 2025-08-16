Тръмп е информирал по телефона Зеленски и лидери от НАТО за срещата си с Путин в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на президента на Украйна Володимир Зеленски и на лидери на страни от НАТО, за да ги информира за срещата на върха с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции.

Разговорът със Зеленски е бил продължителен, а след това е последвал и този с лидери от НАТО, съобщи Белият дом.

Тръмп и Путин приключиха срещата си в Аляска, без да направят изявления за възможно прекратяване на огъня във войната в Украйна, и не бяха обявени никакви конкретни резултати в тази насока.

Тръмп говори за постигнати с Путин споразумения по важни въпроси, но не даде подробности. Путин също спомена споразумения, които според него биха могли да бъдат отправна точка за разрешаване на конфликта в Украйна.

Тръмп, който вече се върна от Аляска във Вашингтон, заяви след края на срещата с Путин, че иска да се консултира с европейците и Зеленски.

„В крайна сметка решението е тяхно“, добави той.

Преди срещата на върха между Путин и Тръмп европейските лидери потърсиха в сряда обща линия на действия с Тръмп спрямо Русия. Тогава германският канцлер Фридрих Мерц ясно заяви на обща пресконференция със Зеленски: „В Аляска трябва да бъдат защитени основните европейски и украински интереси в областта на сигурността.“

Освен Мерц, Зеленски и Тръмп, на видеоконферентната среща в сряда присъстваха и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и италианският премиер Джорджа Мелони, припомня ДПА