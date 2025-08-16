Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение

"Голям напредък", но без споразумение. Така приключи срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска. Двамата застанаха заедно в залата за пресконференции, но направиха само изявления и не отговориха на въпроси на журналисти.

Тръмп окачестви срещата с Путин като „голям напредък” без да постигне споразумение. Американският президент Доналд Тръмп се срещна лице в лице с руския си колега Владимир Путин в Аляска. Тръмп посрещна Путин топло, здрависвайки се с него няколко пъти след като двамата лидери излязоха почти едновременно от своите самолети на пистата на военновъздушната база "Елмeндорф - Ричардсън". След разговори при закрити врати, американският и руският лидер проведоха изключително кратка съвместна пресконференция без да отговорят на въпроси от пресата.

Тръмп заяви, че разговорите са били конструктивни и продуктивни и че са постигнали „голям напредък” и споразумение по много аспекти, но не и по „вероятно най-важния”, но добави, че има голям шанс това да се случи в близко бъдеще. Тръмп също така заяви, че ще проведе телефонни разговори с НАТО и други партньори, както и с украинския президент Володимир Зеленски, за да ги уведоми за изхода на срещата.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Така че, няма споразумение, докато не се постигне споразумение. Скоро ще се обадя на НАТО. Ще се обадя на различните хора, на които считам, че трябва и разбира се, ще се обадя на президента Володимир Зеленски и ще му разкажа за днешната среща. В крайна сметка решението е тяхно."

От своя страна, руският президент Владимир Путин се обърна към Киев и Европа от подиума в Аляска, призовавайки да не създават "препятствия пред мира."

Владимир Путин, президент на Русия: "Бих искал да се надявам, че постигнатото разбирателство ще ни позволи да се доближим до тази цел и ще проправи пътя към мира в Украйна. Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и да не създават пречки, да не правят опити да попречат на постигнатия напредък чрез провокации или задкулисни интриги."

Путин завърши пресконференцията предлагайки на Тръмп следващата им среща да се проведе в Москва.

По темата работи Радослав Минчев.