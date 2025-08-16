БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Запази

Тръмп също така заяви, че ще проведе телефонни разговори с НАТО и други партньори, както и с украинския президент Володимир Зеленски, за да ги уведоми за изхода на срещата

историческата среща тръмп путин първи думи двамата президенти
Слушай новината

"Голям напредък", но без споразумение. Така приключи срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска. Двамата застанаха заедно в залата за пресконференции, но направиха само изявления и не отговориха на въпроси на журналисти.

Тръмп окачестви срещата с Путин като „голям напредък” без да постигне споразумение. Американският президент Доналд Тръмп се срещна лице в лице с руския си колега Владимир Путин в Аляска. Тръмп посрещна Путин топло, здрависвайки се с него няколко пъти след като двамата лидери излязоха почти едновременно от своите самолети на пистата на военновъздушната база "Елмeндорф - Ричардсън". След разговори при закрити врати, американският и руският лидер проведоха изключително кратка съвместна пресконференция без да отговорят на въпроси от пресата.

Тръмп заяви, че разговорите са били конструктивни и продуктивни и че са постигнали „голям напредък” и споразумение по много аспекти, но не и по „вероятно най-важния”, но добави, че има голям шанс това да се случи в близко бъдеще. Тръмп също така заяви, че ще проведе телефонни разговори с НАТО и други партньори, както и с украинския президент Володимир Зеленски, за да ги уведоми за изхода на срещата.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Така че, няма споразумение, докато не се постигне споразумение. Скоро ще се обадя на НАТО. Ще се обадя на различните хора, на които считам, че трябва и разбира се, ще се обадя на президента Володимир Зеленски и ще му разкажа за днешната среща. В крайна сметка решението е тяхно."

От своя страна, руският президент Владимир Путин се обърна към Киев и Европа от подиума в Аляска, призовавайки да не създават "препятствия пред мира."

Владимир Путин, президент на Русия: "Бих искал да се надявам, че постигнатото разбирателство ще ни позволи да се доближим до тази цел и ще проправи пътя към мира в Украйна. Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и да не създават пречки, да не правят опити да попречат на постигнатия напредък чрез провокации или задкулисни интриги."

Путин завърши пресконференцията предлагайки на Тръмп следващата им среща да се проведе в Москва.

По темата работи Радослав Минчев.

#срещата Тръмп-Путин #Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин

Водещи новини

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
След фалшивата заплаха към самолет: Съдът ще гледа мярката на мъжа,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ