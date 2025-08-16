БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: "Няма сделка, докато няма сделка"

Десислава Апостолова
Чете се за: 03:25 мин.
Европейските лидери приветстваха усилията на президента Тръмп за спиране на убийствата в Украйна

ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА
Европейските лидери приветстваха усилията на президента Тръмп за спиране на убийствата в Украйна, прекратяване на руската агресивна война и постигане на справедлив и траен мир. Те излязоха със съвместно изявление, подписано от президента на Франия Еманюел Макрон, премиера на Италия Джорджа Мелони, канцлера на Германия Фридрих Мерц, премиера на Великобритания Киър Стармър, президента на Финландия Александър Стуб, премиера на Полша Доналд Туск, президента на Европейския съвет Антонио Коща и президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Рано тази сутрин Тръмп информира евролидерите, както и президента Зеленски, за срещата си с руския президент в Аляска.

В изявлението си лидерите цитират думите на Тръмп: „Няма сделка, докато няма сделка“. Според тях, както предвижда американския президент, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни разговори, включително с президента Зеленски, с когото той ще се срещне скоро.

Европейските лидери декларират, че са готови да работят с президента Тръмп и президента Зеленски за тристранна среща на върха с европейска подкрепа.

“Ясно е, че Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защити ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност. Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля. Не трябва да се налагат ограничения върху въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с трети страни. Русия не може да има право на вето срещу пътя на Украйна към ЕС и НАТО”, се казва още в изявлението.

Европейците повтарят позицията си, че Украйна трябва да взема решения на своята територия, международните граници не трябва да се променят със сила.

Европейската подкрепа за Украйна ще продължи. Решени сме да направим повече, за да запазим Украйна силна, за да постигнем край на бойните действия и справедлив и траен мир, казват евролидерите.

“Докато убийствата в Украйна продължават, ние сме готови да поддържаме натиска върху Русия. Ще продължим да засилваме санкциите и по-широките икономически мерки, за да окажем натиск върху военната икономика на Русия, докато не се постигне справедлив и траен мир. Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа”, пише още в изявлението.

#срещата Тръмп-Путин #евролидери

