СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Путин обсъди по телефона резултатите от срещата на върха в Аляска

от БНТ , Източник: БТА




Той говори с президентите на Беларус и Казахстан

Путин обсъди по телефона резултатите от срещата на върха в Аляска
Снимка: БТА


Владимир Путин обсъди в отделни телефонни разговори резултатите от срещата на върха в Аляска с президентите на Беларус и Казахстан.

"Президентите на Беларус и Русия обсъдиха ситуацията в региона, като взеха предвид проведените в Аляска преговори. Руският лидер подробно информира беларуския си колега за резултатите от изминалата среща на върха", пише в прессъобщение на беларуското президентство.

Междувременно канцеларията на държавния глава на Казахстан съобщи, че президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев е поздравил по телефона руския си колега Путин за срещата в Анкоридж.

Казахстан Касъм-Жомарт Токаев "поздрави руския си колега за резултатите от срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж".

Според него преговорите са допринесли за по-доброто разбиране от американската страна на руската позиция по отношение на Украйна, което ще помогне да се намерят допирни точки по този сложен проблем“, пише в изявлението, цитирано от ТАСС.


