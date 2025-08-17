БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал...
Чете се за: 03:57 мин.
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 02:37 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

Премиерът Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ

Видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата, добави той

Снимка: БТА

Българският премиер Росен Желязков също подкрепя идеята за съвместно европейско и американско участие при осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

"Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът".

Срещата на "Коалиция на желаещите" има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре.

Сред участниците в заседанието бяха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други.

