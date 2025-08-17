БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Започна заседанието на "Коалицията на желаещите"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
В срещата участват лидери на държави поддръжници на Киев

започна заседанието коалицията желаещите
Започна видеоконферентното заседание на "Коалицията на желаещите" страни да подкрепят Украйна, предаде Франс прес.

В срещата участват лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и други.

В дискусиите участват и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Украйна Володимир Зеленски, които малко преди това проведоха среща и дадоха обща пресконференция.

Заседанието има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре.

В началото на разговорите днес Макрон призова отново да се запази натискът върху руския президент Путин.

#"Коалиция на желаещите" #среща Тръмп-Путин

