Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със Зеленски за срещата му с Тръмп

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери ще пътуват за Вашингтон, за срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре. С тях ще бъде и германският канцлер Фридрих Мерц, потвърди говорителят на немското правителство.

"По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом," написа Урсула фон дер Лайен в профила си в социалната мрежа "Екс".

Изданието "Политико" съобщи, че сред европейските лидери, които вероятно ще придружат Зеленски във Вашингтон, ще бъде финландският президент Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, с които Тръмп е в отлични отношения.

Фон дер Лайен съобщи още, че Володимир Зеленски ще посети днес Брюксел и ще участва във видеоконференцията на т.нар. "Коалиция на желаещите", която започва в 16 часа българско време.

#среща Тръмп - Зеленски # Урсула фон дер Лайен #войната в Украйна #Фридрих Мерц

