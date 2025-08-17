Зеленски: Решението на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна е историческо
Чете се за: 00:42 мин.
Те трябва да бъдат разработени с участието на Европа, заяви той
Снимка: БТА
Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства историческото решение на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, предаде Франс прес.
"Гаранциите за сигурността като резултат от нашата обща работа трябва да бъдат наистина много практични, да предоставят защита по земя, по въздух и по море и трябва да бъдат разработени с участието на Европа“, написа Зеленски в „Екс“ след видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“, обединяваща съюзниците на Киев.