Зеленски: Решението на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна е историческо

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства историческото решение на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, предаде Франс прес.

"Гаранциите за сигурността като резултат от нашата обща работа трябва да бъдат наистина много практични, да предоставят защита по земя, по въздух и по море и трябва да бъдат разработени с участието на Европа“, написа Зеленски в „Екс“ след видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“, обединяваща съюзниците на Киев.