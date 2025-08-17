БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал...
Чете се за: 03:57 мин.
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 02:37 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

Зам.-министър Георгиев откри световното първенство по борба за юноши и девойки

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Надпреварата се провежда в Самоков.

Димитър Георгиев ММС
Снимка: Пресслужба ММС
Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев даде старта на световното първенство по борба за юноши и девойки до 20 г., което се провежда в „Арена Самоков“.

„За мен е чест и удоволствие да присъствам на това голямо събитие, чийто домакин ще бъде България. Провеждането на световно първенство по борба за юноши и девойки до 20 години е привилегия и огромна отговорност за страната ни“, заяви зам.-министър Георгиев.

Близо 650 борци от 70 държави ще спорят за отличията на първенството, което ще се проведе от 17 до 24 август.

„Бих искал да поздравя председателя на федерацията ни по борба, г-жа Станка Златева и целия й екип, за отличната работа по организацията. Убеден съм, че тя е на световно ниво и всички участници и треньори ще останат доволни от предоставените условия. Вярвам, че град Самоков и зала „Арена Самоков“ ще бъдат прекрасни домакини на този голям форум“, допълни заместник-министърът на младежта и спорта.

България ще бъде представена от 23-а състезатели. В свободния стил страната ни е с пълен състав от 10 борци. В класическия стил ще стартират 7 наши състезатели, а общо 6 наши девойки ще влязат в схватки на тепиха.

#Световно първенство по борба за юноши и девойки в Самоков #Министерство на младежта и спорта (ММС) # Димитър Георгиев

