Андриан Вълканов изтегли късата клечка на световното по борба за юноши

Андриан Вълканов изтегли най-тежък жребий в първия ден на световното първенство за юноши в „Арена Самоков“ в едноименния град.

Българинът, който е трети на Евро 2025, ще излезе срещу Константин Петриашвили (Грузия), настоящ европейски шампион за юноши и №1 в света при кадетите в категория до 97 кг на свободната борба. Той е брат на олимпийския шампион Гено Петриашвили.

Още четирима българи ще излязат в неделния ден.

При най-леките до 57 кг Есад Бозали очаква победителя от двубоя между иранеца Аршия Хадади и руснака Магомед Оздамиров, трети на европейското първенство.

В категория до 70 кг Калоян Атанасов, европейски шампион за кадети и трети в Европа при юношите, ще спори с Денис Кодаков Джил (Испания), световен първенец по плажна борба от 2023-а.

Стилиян Джоров до 74 кг ще има за съперник Аханазар Новрузов (Азербайджан), трети на европейското тази година и втори на първенството до 23 г., пети на рейтинговия турнир в Загреб.

В тежка категория до 125 кг Диан Манев ще излезе срещу японеца Хосей Фуджита, трети на първенството на страната си.

Двубоите стартират от 10:00 ч.