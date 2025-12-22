Станка Златева: Боян Радев е легенда, която няма как да бъде забравена

Президентът на българската федерация по борба, Станка Златева, бе една от първите, която дойде с венец на поклонението пред великия шампион Боян Радев, напуснал ни на 18 декември. Тя изрази почит и уважение към легендарния спортист, който е бил пример за нея през цялата й състезателна кариера.

"Съболезнования на семейството и на всички близки. Такива хора са за пример. Борбата няма как да го загуби, защото той винаги ще остане жив в съзнанието на хората. Може да си е отишъл тялом, но духом ще бъде тук. Той е легенда, която няма как да бъде забравена", каза Златева след като се сбогува с Радев.

"Той беше много невероятен, винаги съм го казвала. Било ми е приятно да стоя в неговата компания, да го слушам. Била съм по-малка, не съм била на такова ниво като него, но съм се радвала и продължавам да се радвам на такива хора и личности като него", допълни още Станка Златева.