Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон

След Държавното първенство ще бъде определен състава на националния отбор, който ще се подготвя за европейското първенство.
Българските национали започнаха лагери за новия сезон, съобщиха от Българската федерация по борба.
Националите в свободния стил са на подготовка на Белмекен. В сбора се включат и всичките натурализирани състезатели, с изключение на олимпийския шампион Магомед Рамазанов, който продължава да се възстановява от операция на рамото.
Световната вицешампионка Юлияна Янева също е на подготовка на Белмекен, докато другата изявена българска състезателка - Биляна Дудова бе поканена и ще се състезава този месец в Индийската професионална лига. Световната и 4-кратна европейска шампионка ще пропусне и държавния шампионат в Сливен на 20 януари.
Останалата част от подмладения женски състав на Българя тренира в зала "Диана". В националната база в столицата подготовка започнаха и класиците. Някои от борците, включително и тези от ЦСКА, ще се подготвят в клубовете си до държавния шампионат, както и в други години.
След първенството ще бъде определен разширен състав на националния отбор, който ще се подготвя за европейското първенство в Тирана, Албания през април.
Държавният шампионат ще бъде решаващ и за определяне на съставите в свободния стил при мъжете, както и при жените.