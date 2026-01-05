Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон

Българските национали започнаха лагери за новия сезон, съобщиха от Българската федерация по борба.

Националите в свободния стил са на подготовка на Белмекен. В сбора се включат и всичките натурализирани състезатели, с изключение на олимпийския шампион Магомед Рамазанов, който продължава да се възстановява от операция на рамото.

Световната вицешампионка Юлияна Янева също е на подготовка на Белмекен, докато другата изявена българска състезателка - Биляна Дудова бе поканена и ще се състезава този месец в Индийската професионална лига. Световната и 4-кратна европейска шампионка ще пропусне и държавния шампионат в Сливен на 20 януари.

Останалата част от подмладения женски състав на Българя тренира в зала "Диана". В националната база в столицата подготовка започнаха и класиците. Някои от борците, включително и тези от ЦСКА, ще се подготвят в клубовете си до държавния шампионат, както и в други години.

След първенството ще бъде определен разширен състав на националния отбор, който ще се подготвя за европейското първенство в Тирана, Албания през април.

Държавният шампионат ще бъде решаващ и за определяне на съставите в свободния стил при мъжете, както и при жените.