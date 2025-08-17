18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора. Той избухна около 15 часа днес и обхвана вилната зона в местността "7-ми километър".

Няма пострадали хора. Обявено е частично бедствено положение. Към момента пожарът е овладян.

Огънят се разпространил бързо заради високите температури и силния вятър, което наложи да бъде задействана системата BG ALERT.

В гасенето участваха 18 екипа на пожарната от Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Сливен и Пловдив, както и два хеликоптера, военнослужещи и десетки доброволци.

Благодарение на бързата реакция на службите и местната власт бяха спасени останалите имоти в района.

Най-вероятно пожарът е възникнал след искра от работа с ъглошлайф.

Задържани са двама души. Засегнатият район остава под денонощно наблюдение, а пътят между Стара Загора и Старозагорските минерални бани остава затворен до пълното обезопасяване на терена.