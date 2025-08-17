БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар край Стара Загора, затвориха пътя за Пряпорец

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:15 мин.
Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15.00 часа днес.

На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, които са започнали борба с пламъците.

Поради сериозността на ситуацията и бързото разпространение на огъня към мястото на инцидента пътуват и допълнителни екипи от съседни общини, които да се включат в гасителните действия.

Властите предприеха спешни мерки за обезопасяване на района, като временно е спряно движението на моторни превозни средства по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. За пътуващите е осигурен обходен маршрут през село Борилово.

Отговорните служби призовават гражданите да бъдат внимателни и да спазват инструкциите на контролните органи.

Отправен е и апел към доброволци, които имат възможност и желаят да се включат в потушаването на огнената стихия, да се явят на място, за да подпомогнат действията на пожарникарите.

