БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Нова вълна от геноцид": Хамас казаха "не" на плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Те определиха предоставянето на палатки като "очевидна измама"

Слушай новината

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че израелският план за преместване на цивилните от зоните на бойни действия към южната част на ивицата Газа представлява "нова вълна от геноцид и разселване" на стотици хиляди хора, предаде Ройтерс.

Израелската армия вчера съобщи, че започва да раздава палатки и друго оборудване на хората, които се намират в района на град Газа. Тези мерки са предприети във връзка с изпълнението плана на израелското правителство за нова офанзива в най-големия град в палестинската територия.

"Хамас" определи предоставянето на палатки като "очевидна измама".

#Израел срещу Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
4
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в българската история
5
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
6
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Близък изток

"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
Иранската ядрена програма: Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите Иранската ядрена програма: Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите
Чете се за: 00:32 мин.
89 жертви след израелски удари по Газа 89 жертви след израелски удари по Газа
Чете се за: 01:10 мин.
Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти
Чете се за: 04:05 мин.
ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа
Чете се за: 01:57 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в автобус и уби човек, да остане в ареста
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Пожар гори до Аквапарка в Несебър Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024 МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Два пожара избухнаха край Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ