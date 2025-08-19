БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар

от БНТ , Репортер: Иво Бързаков
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
От ранни зори се извиха опашки от фенове, които ще дерат гърла за „сините“ в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите.

Нова „синя“ еуфория завладя Левски в Европа. Очаква се над 40 000 души да подкрепят „сините“ срещу Аз Алкмаар в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите. Срещата ще бъде изиграна на 21 август (четвъртък) и ще стартира от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

От ранни зори пред касите на стадион „Георги Аспарухов“ се извиха опашки. Още преди отварянето на пунктовете, което трябваше да стане в 10:00 часа, се бяха наредили десетки привърженици, които искаха да се сдобият с билети за възловия дуел с нидерландците. Опашката бе повече от 100 метра и продължи да се увеличава след отварянето на касите. Огромният интерес доведе и до забавяне в електронната система, чрез която можеше да бъдат взети талони и онлайн.

Билетите са на цени от 35 до 85 лева. На двубоя ще присъстват и около 1000 привърженици от Нидерландия. Очаква се домакинството на Аз Алкмар да бъде и сред най-посетените мачове на тима от „Герена“ в последните години.

Повече можете да видите във видеото!

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК АЗ Алкмаар #ПФК ЛЕВСКИ

БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич
БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич
Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Тунчев: Целим да бъдем между първите 4-5 отбора в България Александър Тунчев: Целим да бъдем между първите 4-5 отбора в България
Чете се за: 01:40 мин.
Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора
Чете се за: 03:20 мин.
Гледайте първия епизод на новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории" Гледайте първия епизод на новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории"
Чете се за: 00:37 мин.
Радослав Златков: По предложение на Величков още няколко футболисти са извадени от групата на първия отбор Радослав Златков: По предложение на Величков още няколко футболисти са извадени от групата на първия отбор
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

