Нова "синя" еуфория: Над 40 000 ще подкрепят Левски срещу Аз Алкмаар

Нова „синя“ еуфория завладя Левски в Европа. Очаква се над 40 000 души да подкрепят „сините“ срещу Аз Алкмаар в първия мач от плейофите в Лигата на конференциите. Срещата ще бъде изиграна на 21 август (четвъртък) и ще стартира от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

От ранни зори пред касите на стадион „Георги Аспарухов“ се извиха опашки. Още преди отварянето на пунктовете, което трябваше да стане в 10:00 часа, се бяха наредили десетки привърженици, които искаха да се сдобият с билети за възловия дуел с нидерландците. Опашката бе повече от 100 метра и продължи да се увеличава след отварянето на касите. Огромният интерес доведе и до забавяне в електронната система, чрез която можеше да бъдат взети талони и онлайн.

Билетите са на цени от 35 до 85 лева. На двубоя ще присъстват и около 1000 привърженици от Нидерландия. Очаква се домакинството на Аз Алкмар да бъде и сред най-посетените мачове на тима от „Герена“ в последните години.

Повече можете да видите във видеото!