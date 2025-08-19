Заради приемането на еврото: Банките са готови да удължат срока за внасяне на пари без такса

Най-големите банки у нас са готови да удължат срока за внасяне на пари по сметка без такса, за да се облекчи смяната на левове в евро след 1 януари, показа проверка на "По света и у нас".

По данни на БНБ от обращение ще трябва да се изтеглят 640 тона банкноти и 7700 тона монети. В момента без такса в петте големи банки могат да се внасят пари в различни срокове от края на септември до края на декември, но при увеличен интерес времето за внасяне без такса ще бъде увеличено.

Условието потребителите да внесат пари по сметка без такса е да го направят лично или чрез пълномощник по собствена сметка. За големи суми над 30 хиляди лева, повечето банки искат и предварителна заявка.