БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Египет и Катар очакват израелския отговор за примирие в Газа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

В опит за предотвратяване на нова офанзива

Израел
Снимка: БТА
Слушай новината

Арабските посредници за конфликта в Близкия изток очакват официалния отговор на Израел след като Хамас се съгласи с новото предложение за прекратяване на огъня в Газа.

Планът беше предложен от Египет и Катар. Те се опитват да предотвратят нова израелска офанзива за пълна окупация на Газа. Предложението е почти идентично с американската инициатива за 60-дневно примирие по време на което Хамас да освободи половината от 50-те си заложници. 20 от тях се смятат за живи.

След това двете страни ще договорят трайно прекратяване на огъня и връщането на останалите похитени. През последните дни израелското правителство заяви, че вече няма да приема частично споразумение, а само всеобхватно, което ще доведе до освобождаването на всички заложници.

#Газа #Израел #Катар #Египет #примирие

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп
6
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Европа

Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници
Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите" Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 00:55 мин.
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
Чете се за: 01:05 мин.
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее" Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Чете се за: 02:05 мин.
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде?
Чете се за: 03:45 мин.
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ