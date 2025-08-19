Египет и Катар очакват израелския отговор за примирие в Газа

Арабските посредници за конфликта в Близкия изток очакват официалния отговор на Израел след като Хамас се съгласи с новото предложение за прекратяване на огъня в Газа.

Планът беше предложен от Египет и Катар. Те се опитват да предотвратят нова израелска офанзива за пълна окупация на Газа. Предложението е почти идентично с американската инициатива за 60-дневно примирие по време на което Хамас да освободи половината от 50-те си заложници. 20 от тях се смятат за живи.

След това двете страни ще договорят трайно прекратяване на огъня и връщането на останалите похитени. През последните дни израелското правителство заяви, че вече няма да приема частично споразумение, а само всеобхватно, което ще доведе до освобождаването на всички заложници.