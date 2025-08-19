"Моля ви, пуснете ме": Хуманно гледане на животни поискаха 110 000 българи

Над 110 000 души поискаха забрана на клетките за телета в България. Пред Народното събрание се проведе протест, а в деловодството беше внесена петиция с искане да се спре жестоката практиката - новородените телета да се слагат в тесни клетки.

Именно нехуманното отглеждане на животни е една от причините все повече хора да се отказват от консумацията на месо и да търсят алтернативи. Месото от масовите ферми е по-некачествено, отколкото от пасищни животни, освен заради високите нива на стрес и заради използваните антибиотици и хормони на растежа.

Мария Баракова не яде месо вече повече от 20 години. Всичко започва когато 14-годишната й дъщеря решава да стане вегетарианка.

Мария Баракова

"Съвсем осъзнато не ям месо, защото смятам, че хората сме най-големите хищници, защото посягаме на живот. Има много теории, че всъщност това нечовешко гледане на животните не е добре, защото те са притиснати и лишени от естествената си среда още от бебета. Тези емоции и вибрации и енергии се предават и на хората".

Проучвания пък показват, че 2025-та е годината, в която човечеството ще достигне пика на консумация на месо и все по-масово ще навлизат алтернативните протеини. Причините - въздействието на добитъка върху околната среда и нехуманното отношение към животните. Над 100 000 души днес поискаха в България да се забрани отглеждането на телета в индивидуални клетки.

Стефан Димитров, "Невидими животни":

"Телето едва е способно да се обърне, да си легне, в тази клетка са му отнети всички най-естествени неща - да тича,да подскача, да играе , да се сприятелява. Телетата са социални животни, страшно игриви". Габриел Вълков, народен представител БСП: "Това не са нормални условия, от една страна животните страдат - от друга и хората, които трябва да ядат това месо, което е живяло в стрес". Здрава Каменова, актриса: "Това е част от голяма тема, че съпричастността и затова, че трябва да изключим жестокостта от обществото ни като цяло".

Подписите за прекратяване на жестоката практика бяха в кутии, на които беше нарисувано теле. В цяла Европа също се обсъжда такава забрана.