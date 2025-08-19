БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Моля ви, пуснете ме": Хуманно гледане на животни поискаха 110 000 българи

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Те внесоха петиция в НС с искане да се спре жестоката практика - клетки за телета

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 110 000 души поискаха забрана на клетките за телета в България. Пред Народното събрание се проведе протест, а в деловодството беше внесена петиция с искане да се спре жестоката практиката - новородените телета да се слагат в тесни клетки.

Именно нехуманното отглеждане на животни е една от причините все повече хора да се отказват от консумацията на месо и да търсят алтернативи. Месото от масовите ферми е по-некачествено, отколкото от пасищни животни, освен заради високите нива на стрес и заради използваните антибиотици и хормони на растежа.

Мария Баракова не яде месо вече повече от 20 години. Всичко започва когато 14-годишната й дъщеря решава да стане вегетарианка.

Мария Баракова
"Съвсем осъзнато не ям месо, защото смятам, че хората сме най-големите хищници, защото посягаме на живот. Има много теории, че всъщност това нечовешко гледане на животните не е добре, защото те са притиснати и лишени от естествената си среда още от бебета. Тези емоции и вибрации и енергии се предават и на хората".

Проучвания пък показват, че 2025-та е годината, в която човечеството ще достигне пика на консумация на месо и все по-масово ще навлизат алтернативните протеини. Причините - въздействието на добитъка върху околната среда и нехуманното отношение към животните. Над 100 000 души днес поискаха в България да се забрани отглеждането на телета в индивидуални клетки.

Стефан Димитров, "Невидими животни":
"Телето едва е способно да се обърне, да си легне, в тази клетка са му отнети всички най-естествени неща - да тича,да подскача, да играе , да се сприятелява. Телетата са социални животни, страшно игриви".

Габриел Вълков, народен представител БСП: "Това не са нормални условия, от една страна животните страдат - от друга и хората, които трябва да ядат това месо, което е живяло в стрес".

Здрава Каменова, актриса: "Това е част от голяма тема, че съпричастността и затова, че трябва да изключим жестокостта от обществото ни като цяло".

Подписите за прекратяване на жестоката практика бяха в кутии, на които беше нарисувано теле. В цяла Европа също се обсъжда такава забрана.

#нехуманно отношение #клетки за телета #НС #животни #подписка

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
4
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
5
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
6
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за водната криза
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци "Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
Чете се за: 02:45 мин.
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Чете се за: 01:55 мин.
Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите
Чете се за: 01:37 мин.
Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР) Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна
Чете се за: 06:52 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ