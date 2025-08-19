Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)

Похвали, разговори за сигурността и още срещи. Такава е равносметката от разговорите в Белия дом между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери.

Крачка към мира е обявената от Доналд Тръмп подготовка на двустранна среща между президентите на Украйна и Русия и Владимир Путин. Европейците отново настояха, че е необходимо прекратяване на огъня в Украйна преди да започнат мирни преговори.

Като пробив може да се отбележи и заявката на Вашингтон, че ще помогне за предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна. На срещата в действие бе и дипломация на облеклото. Украинският президент се появи с черно сако, вместо в обичайния си военен стил.

Топло посрещание в Белия дом и нова надежда за мир в Украйна. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски размениха усмивки, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс остана мълчалив. За разлика от скандалната им първа среща в края на февруари на същото място, завършила унизително за Зеленски, сега тонът беше сърдечен, а двамата отговориха на множество журналистически въпроси. Следвоенните гаранции за сигурността на Украйна ще бъдат предоставени от няколко европейски страни, в координация със САЩ, съобщи Тръмп.

"Ще има много помощ по отношение на сигурността. Ще бъде добре. Те са първата линия на отбраната, защото са там, те са Европа, но ние също ще им помогнем. Ще се включим", каза Доналд Тръмп, президент на САЩ. "Това не е път към войната и отбраната ни, а път към гаранциите за сигурност. Да укрепим армията си, да я превъоръжим. Това е много, много важно и зависи колко пари ще са ни необходими за превъоръжаване. Например, въпросът за въздушната отбрана , говорихме за това с президента Тръмп. Никой в Европа не разполага с толкова много ПВО системи "Пейтриът". Имаме голяма нужда от тях", заяви Володимир Зеленски, президент на Украйна.

На последвалата среща с участието на лидерите на пет европейски държави и ръководителите на ЕК и НАТО, европейците призоваха за прекратяване на огъня и похвалиха усилията на Тръмп за спиране на кръвопролитията.

"Индикацията ви за гаранции за сигурност от типа на член 5-ти съответства на усилията на "Коалицията на желаещите", която започнахме преди няколко месеца, показвайки, че сме готови да поемем отговорност, редом със Съединените щати. Тази среща може да се окаже историческа стъпка по отношение на сигурността на Украйна и сигурността на Европа", посочи Киър Стармър, министър-председател на Великобритания.

Президентът на САЩ прекъсна за около 40 минути срещата си с европейските лидери, за да се чуе по телефона с Путин. Надеждите за пробив се засилиха, след като стана ясно, че Тръмп се ангажира да организира разговор между президентите на Украйна и Русия, който да прерастне в тристранна среща с негово участие. В социалната си мрежа Тръмп уточни, че подготовката е в ход, а мястото предстои да бъде определено.

"Русия предложи първо двустранна среща между Украйна и Русия, а след това и тристранна. Готови сме за всякакъв формат на равнище лидери, защото само така можем да разрешим всички тези сложни и мъчителни въпроси. Мога да потвърдя, че имам подкрепата на всички европейски лидери и сме готови за двустранна среща", каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Случайно уловена реплика подсили оптимизма. Преди да започнат разговорите с европейците, американският президент коментира Путин пред своя френски колега Еманюел Макрон - в частен разговор, очевидно записан без негово знание:

"Мисля, че той иска да сключи сделка с мен. Разбирате ли? Колкото и налудничаво да звучи. Седнете, моля".

Москва не отхвърля никакви формати на работа, включително двустранни или тристранни, заяви руският външен министър Сергей Лавров, добавяйки, че всички контакти с участието на национални лидери трябва да бъдат подготвени с най-голяма задълбоченост. По думите му, териториалните отстъпки често са най-важният компонент от решението на конфликти.

"Бих искал да подчертая още веднъж, че никога не сме говорили за необходимостта да завземем каквито и да било територии. Нито Крим, нито Донбас. Нашата цел беше да защитим руснаците, които са живели на тези земи в продължение на векове, открили са тези земи и са пролели кръвта си за тях. Те са основали градове в Крим и Донбас – като Одеса, Николаев и много други, пристанища, фабрики, заводи", коментира Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия.

Отвъд дипломацията, дроновете продължават да летят над Украйна. Киев и Москва си размениха телата на загинали военнослужещи - хиляда украинци и 19 руснаци.