ИЗВЕСТИЯ

Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА

Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"

от БНТ , Източник: БТА
Не трябва да бъдем наивни, заяви френският президент

Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Снимка: БТА
Руският президент Владимир Путин е "хищник, огромна ламя пред портите ни", която "трябва да продължава да яде, за да оцелее", заяви днес френският президент Еманюел Макрон, призовавайки европейците да "не бъдат наивни" спрямо Русия, която, по думите му, ще остане "трайно дестабилизираща сила", предаде Франс прес.

"От 2007-2008 г. насам (по време на руската интервенция в Грузия - бел. АФП) президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила. И е търсил да прекрои границите, за да разшири властта си", отбеляза френският президент в интервю за телевизия Ел Се И.

Френският президент каза, че "Русия е станала трайно дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас".

"Страна, която инвестира 40 процента от бюджета си във военно оборудване, която е мобилизирала армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към състояние на мир и отворена демократична система от днес за утре", предупреди той.

"Така че, включително и за собственото си оцеляване, той трябва да продължи да яде. Ето това е. И така, той е хищник, той е огромна ламя пред портите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но все пак това е заплаха за европейците. Не трябва да бъдем наивни", посочи Макрон.

В друго интервю за американската телевизия Ен Би Си обаче Макрон не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп относно възможността за постигане на мирно споразумение.

"Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекален песимист", заяви френският президент.

#Тръмп и Зеленски: Срещата # Еманюел Макрон

