Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват подкрепата на европейските и евроатлантическите партньори
След срещата с "коалицията на желаещите"
Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчивата подкрепа както на европейските, така и на евроатлантическите партньори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на днешната видеоконферентна среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС.
Лидерите обсъдиха резултатите от проведената вчера среща във Вашингтон относно Украйна.
"Нашият непосредствен приоритет трябва да продължи да бъде пълното и безусловно прекратяване на огъня в Украйна", посочи премиерът Желязков. Министър-председателят приветства усилията на украинския президент Володимир Зеленски и на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Желязков беше категоричен, че постигането на всеобхватен мир в Украйна е свързано с пълното зачитане на международното право и международния ред. България заедно с нашите партньори от ЕС и съюзници от НАТО, е готова да допринесе за постигането на рамка за справедлив и траен мир, заяви още той.