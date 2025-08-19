Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп?

Във връзка с прекратяването на войната в Украйна, европейските лидери, генералният секретар на НАТО, председателят на Европейската комисия, както и Володимир Зеленски бяха в Белия дом и разговаряха с американския президент Доналд Тръмп.

От лявата му страна беше Джорджа Мелони, която минава за един от близките до американския президент лидери.

От дясната му страна беше Еманюел Макрон, с когото имат старо приятелство още от първия мандат и на двамата президенти. На реда на Тръмп седяха още великобританският премиер Киър Стармър, както и немският канцлер Фридрих Мерц.

Снощната среща несъмнено беше голямо изпитание за трансатлантическите отношения, така че първите коментари са позитивни, защото до сериозен разрив не се стигна. Тръмп похвали всеки един от европейските лидери. Самите европейски лидери също не спестиха комплиментите си по отношение на Тръмп за това, че се е заел с това да постигне мир.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова