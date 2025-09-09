Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон

Френският премиер Франсоа Байру ще се срещне днес с президента на страната Еманюел Макрон, за да подаде официално оставката си.

Кабинетът на Макрон потвърди, че ще излезе с официално предложение за нов премиер през следващите дни, след неуспешния вот на доверие.

Политолози посочват, че е вероятно Макрон да избере по-скоро ляв кандидат от Социалистическата партия, отколкото център-дясно.

Възможно е и президентът да разпусне изцяло парламента и да насрочи нови избори. От крайнолявата опозиция поискаха оставката и на президента Макрон.