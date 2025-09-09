БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2600 декара са засегнати от пожара в Рила

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
Гасенето продължава 13-и ден

2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила. Досега огнената стихия е засегнала 2600 декара.

Опасност от разпалване създават тлеещи дънери по целия фронт на пожара. Те се гасят ръчно, като последните 2 дни не е търсена помощ по въздух.

В гасенето участват пожарникари, служители на Национален парк "Рила" и доброволци.

Днес се очаква в помощ на колегите си да се включат и служители на Национален парк "Пирин".

#пожарите в страната #Рила #пожар

