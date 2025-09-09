2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Гасенето продължава 13-и ден
13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила. Досега огнената стихия е засегнала 2600 декара.
Опасност от разпалване създават тлеещи дънери по целия фронт на пожара. Те се гасят ръчно, като последните 2 дни не е търсена помощ по въздух.
В гасенето участват пожарникари, служители на Национален парк "Рила" и доброволци.
Днес се очаква в помощ на колегите си да се включат и служители на Национален парк "Пирин".