2600 декара са засегнати от пожара в Рила

13-ти ден продължава да гори пожарът в Рила. Досега огнената стихия е засегнала 2600 декара.

Опасност от разпалване създават тлеещи дънери по целия фронт на пожара. Те се гасят ръчно, като последните 2 дни не е търсена помощ по въздух.

В гасенето участват пожарникари, служители на Национален парк "Рила" и доброволци.

Днес се очаква в помощ на колегите си да се включат и служители на Национален парк "Пирин".