Илиан Илиев е на изходната врата на националния отбор

Илиан Илиев вероятно ще освободи поста си на селекционер на Българския национален отбор по футбол, научи БНТ от своите източници. Специалистът заяви, че утре ще дискутира своето бъдеще с президента на БФС Георги Иванов.

Информацията за смяна на наставника идва след двете загуби с по 0:3 от Испания и Грузия в световните квалификации.

Илиев започна кариерата си начало на националния отбор на 1 ноември 2023 г. По-малко от 2 години по-късно той е с актив от 3 победи, 9 равенства и 6 загуби. Последната победа на "лъвовете" под негово ръководството бе в Лигата на нациите срещу Люксембург през ноември миналата година.

Малко повече от месец преди следващите двубои от квалификационния цикъл, ръководството на БФС започва търсеното на нов селекционер. Едно от спряганите имена е Димитър Димитров, който вчера в предаването на БНТ "Арена спорт" заяви, че очакванията към националния отбор са прекалено високи.

