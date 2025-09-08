БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиан Илиев е на изходната врата на националния отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Бъдещето на специалиста ще бъде официализирано утре след среща с президента на БФС Георги Иванов.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Илиан Илиев вероятно ще освободи поста си на селекционер на Българския национален отбор по футбол, научи БНТ от своите източници. Специалистът заяви, че утре ще дискутира своето бъдеще с президента на БФС Георги Иванов.

Информацията за смяна на наставника идва след двете загуби с по 0:3 от Испания и Грузия в световните квалификации.

Илиев започна кариерата си начало на националния отбор на 1 ноември 2023 г. По-малко от 2 години по-късно той е с актив от 3 победи, 9 равенства и 6 загуби. Последната победа на "лъвовете" под негово ръководството бе в Лигата на нациите срещу Люксембург през ноември миналата година.

Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България

Малко повече от месец преди следващите двубои от квалификационния цикъл, ръководството на БФС започва търсеното на нов селекционер. Едно от спряганите имена е Димитър Димитров, който вчера в предаването на БНТ "Арена спорт" заяви, че очакванията към националния отбор са прекалено високи.

Димитър Димитров: Очакванията на българския народ към националния отбор са прекалено големи

Вижте целия материал във видеото!

Свързани статии:

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Селекцията на Илиан Илиев не успя да се противопостави и на...
Чете се за: 04:15 мин.
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Възпитаниците на Илиан Илиев допуснаха тежко поражение.
Чете се за: 02:10 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Илиан Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
1
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
2
Празнуваме Рождество Богородично
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
3
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
4
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
5
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор заради отравяне с гъби
6
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Национални отбори

Тунис си гарантира място на световното първенство през 2026 година
Тунис си гарантира място на световното първенство през 2026 година
Стилиян Петров окуражи националите след тежките загуби Стилиян Петров окуражи националите след тежките загуби
Чете се за: 02:35 мин.
Дешан отрече за скандал между ПСЖ и френската федерация Дешан отрече за скандал между ПСЖ и френската федерация
Чете се за: 01:45 мин.
Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България
Чете се за: 01:25 мин.
Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия
Чете се за: 02:35 мин.
Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ? Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Хамас привества атентата на автобусна спирка в Йерусалим
Чете се за: 02:57 мин.
По света
На Рождество Богородично в Бачковския манастир беше осветена...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ