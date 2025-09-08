Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час?

Какво се случва при удар с 200 километра в час? БНТ направи експеримент с автомобилен симулатор, след като стана ясно, че именно с тази скорост на 15 август 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус в София.

Сядаме зад волана. Закопчаваме колана, за да пресъздадем реалната картина поставяме и очила за виртуална реалност. Маршрутът в нашия виртуален град е оживен булевард. Потегляме с малка скорост, непосредствено след тръгване вече сме част от оживено движение на булеварда.

Тук идва и първата ситуацията, в която попадаме. Решаваме, че няма да се движим с допустимите 80 км/ч, а километражът ще надхвърли 120 км/ч. В този момент губим контрол над автомобила.

В нощта на 15 август, 21-годишният Виктор Илиев се движи със 199 км/ч по столичен булевард, врязва се в автобус на столичния градски транспорт. Пресъздаваме ситуацията със същите километри.

Извън очилата за виртуална реалност и симулатора, в реалния живот тази гледка се среща всекидневно по пътищата у нас.

При вдигане на над 180 км/ч в градска среда, краката ми започнаха да треперят, воланът също, изпадаш в състояние на безтегловност и за миг загуба на внимание ще последва удар с друг автомобил.

Адриян Димитров, служител в център с автомобилни симулатори: "При екстремно високи скорости колата поднася и не може винаги да овладеем ситуацията, понякога тя завършва с фатален край."

Именно затова Денис Стойнев създава центъра. Идеята му е, освен професионалните шофьори, и тези, които тепърва ще вземат книжка, да могат да се подготвят.

Денис Стойнев, основател на центрове с автомобилни симулатори: "Идва, тренира няколко часа, минаваме през основите, след това шофиране в трафик, правила. Виждаме какви неща се случват, когато подготовката не е достатъчна, хората пренебрегват и си мислят, че опитът може да се натрупа след това по пътищата, което е много грешен подход."

Казва, че най-важна е преценката, когато си зад волана.

Денис Стойнев, основател на центрове с автомобилни симулатори: "Когато караме с 80 км/ч можем да спрем до 50 метра, когато караме с над 200 км/ч ни отнема около 200 метра, което е фатално и можем да се забием в тир или друг автомобил."

Именно това, че е виждал десетки разбити мечти след погубен живот, провокира автомобилния състезател Любослав Беличански да говори за високата скорост не като адреналин, а отговорност.

Любослав Беличански, автомобилен състезател: "С всяка една гледка, която виждаш такава започваш да се замисляш за това, че всичко се случва на пътя, не си застрахован никога, трябва да се пазиш сам и да знаеш, че вкъщи някой те чака да се прибереш."

Любослав Беличански, автомобилен състезател: "Високата скорост си има определени места за нея и това са писти, трасета. В нормални условия трябва да караме с ограничения."

Центрове за шофиране във виртуална среда, освен в София, има и в Пловдив, и в Созопол.