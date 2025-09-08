БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Сигурността и свързаността обсъдиха премиерите на България и Черна гора в Подгорица (ОБЗОР)

Чете се за: 03:10 мин.
По света
Свързаността в региона е в центъра на разговорите между българската и черногорската делегации в Подгорица. Според българския премиер трябва да се търсят интегрирани подходи, за да се постигне икономическа ефективност на въздушните линии между двете страни.

Росен Желязков, министър-председател на България: "На Балканите може да се осъществят полети на базата на т.нар. свободи във въздухоплаването, които да предизвикат определен интерес. Повече по тази тема ще ви информираме, когато съумеем да включим в този пакет турски превозвачи, от страна на превозвачи от Грузия, Армения, а защо не и Румъния, и Гърция, за да се получи един по-сериозен продукт, който да бъде както базиран на сезонния интерес, така и на довеждащи полети за осъществяване на полети на по-далечна дистанция."

Милойко Спаич, министър-председател на Черна гора: "Да се стигне от Подгорица до София може да стане не само по въздух, но също и по магистрали, което е най-естественото нещо. Относно въздушната свързаност ние сме в комуникация с представители на ЕК, които разбират усилията на Черна гора да развие свързаността си с ключови столици в ЕС. Това е новата ни стратегия - да имаме силна свързаност с европейските столици."

Транспортните министри на двете страни Гроздан Караджов и Мая Вукичевич подписаха декларация за създаването на работна група, която бързо да търси възможност за директна въздушна връзка между Подгорица и София.

Росен Желязков, министър-председател на България: "Има голямо предизвикателство по изграждането на енергийната инфраструктура и свързаността, за да можем да развиваме общия енергиен пазар.

Българският премиер допълни, че България подкрепя членството на Черна гора в Европейския съюз. И вярва, че страната ще стане 28 член на съюза.

Росен Желязков, министър-председател на България: "Искам от самото начало да пожелая Черна гора да е 28-ият член на ЕС и достойно да замести Обединеното кралство със своя принос в Съюза. За нас е най-радостният факт, че сякаш няма друга страна, с която България да се радва на толкова добри взаимни приятелски взаимоотношения и да няма нито един нерешен двустранен въпрос. България е твърд и постоянен поддръжник на европейската перспектива на тази наша приятелска държава."

С президента на Черна гора Яков Милатович Росен Желязков обсъди регионалното сътрудничество в сигурността, както и партньорството в рамките на НАТО.

