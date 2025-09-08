БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента на 6 септември: Не знам кой е султанът

Премиерът Росен Желязков коментира от Черна гора речта на президента Румен Радев по време на честванията за 140-годишнината от Съединението на България, произнесена на 6 септември в Пловдив.

Държавният глава заяви, че "140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите", а в обществото има "политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия".

"Деребей, като част от политическата лексика, ако помните, беше въведено тогава, когато "Новото начало" се обръщаше към АПС. Иначе, знаете, етимологично деребей е непокорен на султана, османски управник. Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници, но в политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование било на политически опоненти или политически алтернативи. Трудно ми е да дам на такъв ден политическа оценка за това кой как композира и как изрича своите приветствени думи. Хрумва ми, помните онази глава от романа "Под игото", мисля, че се казваше "Представлението", може би бъркам, когато излиза Графът на сцената и започва да разговаря с публиката, някой суфлира, друг подвиква от аудиторията. Това просто не беше мястото, където трябваше да се случва, но това е моята гледна точка, защото Съединението е ден, когато трябва де се говори на цялата нация, на целокупната нация, на всички, дори на тези, които не се харесват, тези, които се мразят, на тези, които се ненавиждат помежду си. Но трябва да се говори, защото Съединението е ден на единение, ден, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна, не само в териториален, но и в духовен, и в бъдещен смисъл. Така че аз мисля, че президентът, когато поднасяха венците и когато, така да се каже ни освиркваха, президентът реагира правилно и на мен ми каза - така не се прави. И мисля, че тази негова лична оценка беше по-вярната оценка, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на този ден", посочи Желязков.

Премиерът обясни пред журналистите и основната тема на разговор с президента на Черна гора Яков Милатович в Подгорица.

"С президента имахме политически разговор. основно темата беше разширяването на Западните Балкани и конкретно присъединяването на Черна гора към ЕС. Амбициозната програма на правителството е това да се случи до 2028 г., като всички преговорни глави приключат до края на следващата година. Казвам амбициозна, защото изисква значителни усилия. Факт е, че Черна гора е първенец с всички страни кандидати за членство в ЕС по отношение на това, че са отворени всички преговорни глави и се преговаря много интензивно. За целта трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват както се казва нашият Балкански дневен ред, въпроси от двустранно естество и разбира се адвокатство пред страни от ЕС, които до известна степен, а и нашата история показва, са скептични към всякакви форми на присъединяване към Съюза. Знаете колко години страдахме от това, че сме подготвени за Шенген, но се отлагаше този процес, така нашата роля да подпомагаме усилията на всички страни, които на базата на собствени заслуги са готови за членство да бъдат оценявани по достойнство. Това беше акцентът на нашия разговор."

