Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем

Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем, каза президентът Румен Радев в словото си по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в Пловдив.

Вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България свободна, демократична, справедлива, просперираща, допълни той. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата, посочи президентът.

Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието, каза още Румен Радев.

На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.