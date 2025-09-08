Най-старото българско училище зад граница става на 280 години. То носи името на светите братя Кирил и Методий и се намира в Стар Бешенов, Румъния.

Общината е известна като столицата на банатските българи.

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше специален гост на празника на Теоретичния лицей. Тя съобщи, че в него ще бъде открита нова паралелка, в която ще се преподава изцяло на български език. Заради активната ѝ дейност с банатската общност за запазване на българския език вицепрезидентът получи званието "почетен жител" на Стар Бешенов. Тя увери, че България ще продължи да подкрепя усилията на сънародниците ни за съхраняване на националната им идентичност.