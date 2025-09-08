БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БТА
Най-старото българско училище зад граница става на 280 години. То носи името на светите братя Кирил и Методий и се намира в Стар Бешенов, Румъния.

Общината е известна като столицата на банатските българи.

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше специален гост на празника на Теоретичния лицей. Тя съобщи, че в него ще бъде открита нова паралелка, в която ще се преподава изцяло на български език. Заради активната ѝ дейност с банатската общност за запазване на българския език вицепрезидентът получи званието "почетен жител" на Стар Бешенов. Тя увери, че България ще продължи да подкрепя усилията на сънародниците ни за съхраняване на националната им идентичност.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: "Понякога си казваме "те са повече българи от нас самите". Такава любов и такава някаква носталгия имат към прародината си. И това ги прави много жизнени, защото тук те, освен всичко друго, сред всички останали националности са изключително уважавани. Имат задължително представителство в румънския парламент, имат представителство в местната власт, имат всички условия да се изучава български език. И с голяма горчивина мога да кажа, ако трябва да ги сравним с други, които също има исторически български диаспори, за съжаление това не е така. Но Румъния може да бъде модел в това отношение. Българите са записани в тяхната Конституция и се ползват с всички права и условия, които румънската държава може да им даде. Аз мисля, че някои от нашите съседи биха могли спокойно да усвоят този модел и да спестят голяма част от проблемите и трудностите, които стоят между страните - особено по пътя им към европейското членство."

